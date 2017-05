De dertigjarige man stond sinds 2011 op de zwarte lijst van de Kansspelcommissie, maar bleek zich in 2015 zonder problemen te kunnen registreren op Belgische gokwebsites. Hij verloor de €65.000 daar in ongeveer vier maanden. Dat had volgens hem gezien zijn registratie nooit mogen gebeuren.

De Kansspelcommissie erkent in Belgische media dat het soms misgaat door bijvoorbeeld fouten in de persoonlijke gegevens. Om dat te voorkomen worden de gegevens naast het bevolkingsregister gelegd, maar omdat dat veel kost gebeurt dat niet vaak. De rechtszaak wordt na de zomer verwacht.