Weer rechtszaak ondernemingsraad tegen Holland Casino vanwege privatisering

Het gaat specifiek over het omzetten van de huidige stichting Holland Casino naar een naamloze vennootschap. De Ondernemingskamer gaf hiervoor eerder groen licht, maar de or laat het daar niet bij zitten en is naar de Hoge Raad gestapt. Holland Casino wil de uitslag van die procedure niet afwachten en wil verder gaan met de voorbereidingen

De privatisering van het gokbedrijf houdt de gemoederen al langer bezig. Vakbonden organiseren de laatste tijd ook veel stakingen in de casino's. Veel werknemers zijn bang dat er straks bezuinigingen aankomen en eisen eerst meer zekerheden in de vorm van een cao en een sociaal plan.