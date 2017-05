EU: brexitgesprekken kunnen beginnen

Als het aan de Europese Unie ligt kunnen de gesprekken over de brexit met het Verenigd Koninkrijk van start gaan. De 27 EU-ministers voor Europese Zaken gaven hoofdonderhandelaar Michel Barnier maandag in Brussel unaniem het mandaat om namens hen te onderhandelen. De Fransman kreeg een pakket met gedetailleerde richtlijnen mee.

De gesprekken beginnen volgende maand, na de Britse verkiezingen van 8 juni. Barnier mikt op de week van 19 juni en hoopt dan op een positieve sfeer aan de onderhandelingstafel. ,,We zijn goed voorbereid, met een duidelijk mandaat gesteund door alle 27 lidstaten. Mijn team is er klaar voor.''

De eerste fase draait om de financiële afrekening, de rechten van EU-burgers en grenskwesties. In die zaken moet eerst ,,voldoende vooruitgang'' zijn geboekt voordat de toekomstige relatie aan de orde komt. Dat zou volgens Barnier eind dit jaar kunnen zijn.

Meerdere bewindslieden bewierookten hun eensgezindheid, maar gaven wel aan complexe en lastige onderhandelingen te voorzien. Barnier zei er niet aan te willen denken dat die op niets uitlopen.

Minister Bert Koenders zei ,,zeker'' een deal te verwachten. ,,Dat is in het belang van ons allemaal. Ondanks uiteenlopende belangen laten we ons niet uit elkaar spelen.'' Hij hoopt op realisme bij de Britten, die zich dreigen te verzetten tegen een hoge brexitnota. Er circuleren bedragen van 50 tot wel 100 miljard euro. ,,We gaan ervan uit dat de Britten eerst hun contributie betalen voor ze de club verlaten'', aldus Koenders.

De lidstaten zullen het verloop van de onderhandelingen op de voet volgen en zo nodig bijsturen.