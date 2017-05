Alle grote energiebedrijven, die traditioneel veel uit fossiele brandstoffen opgewekte stroom leverden, hebben in 2016 hun aandeel stroom uit kolencentrales fors verminderd. Daarvoor in de plaats kwam veelal schonere stroom uit gascentrales.

De totale CO2-uitstoot in Nederland steeg in 2016 met 2,7% Volgens WISE is dat te verklaren omdat de grote stroomleveranciers simpelweg meer stroom zijn gaan leveren.