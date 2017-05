premium

Belastingtoezicht moet op de schop

53 min geleden

DEN HAAG (ANP) - De toezicht op bedrijven door de Belastingdienst moet anders worden georganiseerd. Dat stelt de nieuwe directeur-generaal Jaap Uijlenbroek in een interne brief aan de medewerkers, die in het bezit is van Trouw, het Financieele Dagblad en het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.