BA heeft de computers weer aan de praat

Dat meldt persbureau Bloomberg zondagavond. In totaal moesten er zondag 13% van de vluchten worden geschrapt en had 35% van de vluchten vertraging, stelt Bloomberg op basis van data van de website Flight Aware. British Airways wil de cijfers niet bevestigen en doet geen uitspraken hoeveel passagiers gedupeerd zijn door de chaos. 'We zijn er nog niet, maar doen ons uiterste best om de operatie weer op gang te krijgen", zei topman Alex Cruz in een videoboodschap.

Stroomstoring

Zaterdag ontstond er een storing in de computersystemen voor de check-in,bagageafhandeling en reserveringen als gevolg van een stroomstoring. British Airways annuleerde daarop alle vluchten. Duizenden passagiers waren dardoor gedupeerd. De luchtvaartmaatschappij ontkent dat er sprake zou zijn van een cyberaanval.

Hotels woekeren

Hotels in de omgeving van de luchthavens Heathrow en Gatwick probeerden een slaatje te slaan uit de computerstoring. Kamers kostten tussen de 1000 en 2000 Britse pond per nacht, aldus de Sunday Telegraph.