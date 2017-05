VS overwegen verbod laptops op alle vluchten

Dat zei minister van binnenlandse veiligheid John Kelly zondag in een interview op Fox News. De regering is van plan de 'lat hoger te te leggen' als het gaat om de veiligheid van de luchtvaart en het meenemen van handbagage. Kelly zei dat er nog geen beslissing is gevallen. "We volgen de veiligheids- en inlichtingendiensten", zo stelde de minister.

Reactie KLM

Een woordvoerder van KLM zegt in een reactie dat de luchtvaartmaatschappij de ontwikkelingen met betrekking tot een eventueel laptopverbod 'nauwgezet' volgt. KLM werkt op Schiphol nauw samen met de Amerikaanse partner Delta. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers stelde al dat het laptopverbod een 'schijnmaatregel' is.

Kritisch

In maart werden de laptops al uit de cabine geweerd als het ging om vluchten van 10 specifieke luchthavens, onder meer in de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Turkije. De mondiale luchtvaartkoepel IATA reageerde al eerder kritisch op het weren van laptops in de cabine. De luchtvaartsector is bang dat dit klanten gaat kosten.