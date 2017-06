premium

Trump licht tipje van financiële sluier op

1 uur geleden

Donald Trump heeft voor een deel inzage gegeven in zijn financiën over het jaar 2016. Zijn vermogen beliep ruim 1 miljard dollar. Daartegenover stond meer dan 300 miljoen dollar aan schulden, waarvan ruim 100 miljoen dollar bij Deutsche Bank en ruwweg een zelfde bedrag bij Ladder Capital Finance, een vastgoedfonds in New York.