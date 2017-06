Amsterdam minder duur voor expats

Op de lijst van Europese steden blijft Amsterdam de nummer 12.

Mercer kijkt voor de ranglijst naar zaken als de kosten van voedsel en entertainment, maar ook naar huurprijzen en bijvoorbeeld de kosten die gemaakt moeten worden voor de veiligheid van de medewerkers.

Dollar

De sterkere dollar ten opzichte van de euro heeft ervoor gezorgd dat veel Europese steden zijn gezakt op de ranglijst. Daardoor zijn bedrijven die in dollars werken minder geld kwijt om hun personeel naar Europa te sturen. De drie Europese steden in de top tien van de lijst zijn allemaal Zwitsers, met Zürich op de vierde plaats als duurste.

De Angolese hoofdstad Luanda is na een jaar de koppositie te hebben afgestaan aan Hongkong weer terug als duurste stad ter wereld. Hongkong is nu de nummer twee en Tokio de nummer drie. Ook de goedkoopste stad ter wereld ligt in Afrika. De Tunesische hoofdstad Tunis troeft aan de onderkant van de ranglijst Bisjkek, de hoofdstad van Kirgizië, af. Skopje is een plaats boven Bisjkek de goedkoopste Europese stad.