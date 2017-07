Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Nederland helpt Tele2 aan meer winst

STOCKHOLM - Het Zweedse telecomconcern Tele2 heeft zijn winstverwachting voor heel 2017 naar boven bijgesteld, mede door de ,,aantrekkende economie" in Nederland. De inkomsten uit mobiele telefonie gingen in ons land met 45 procent omhoog in het afgelopen halfjaar, blijkt uit woensdag gepresenteerde resultaten.