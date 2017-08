Minder telers kweken meer aardbeien

Volgens het CBS zijn er nu 450 bedrijven die zich bezighouden met de productie van aardbeien, dat zijn er 380 minder dan in 2006. Het teeltoppervlak kromp in die periode met 5 procent en is nu circa 1630 hectare.

De aardbeienproductie steeg sinds 2006 echter met 47 procent naar 57,5 miljoen kilo in 2016. De hogere productie is volgens het CBS vooral te danken aan de toegenomen kweek in kassen. Nederland stond volgens de meest recente cijfers binnen de Europese Unie op de zevende plek van grootste aardbeienproducenten.