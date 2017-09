Verzekeraars gaan testen met blockchain

AMSTERDAM (ANP) - Een internationale groep verzekeraars, waaronder Achmea en Aegon, heeft een flinke stap gezet in het toepassen van het blockchainprincipe in de sector. De Blockchain Insurance Industry Initiative (B3i) heeft een prototype af en is van plan daar vanaf volgende maand mee te gaan testen.

Blockchain is vooral bekend van digitale munten als de bitcoin. In essentie is het een goed versleuteld openbaar register, waarmee transacties veiliger en efficiënter mee kunnen gemaakt. Er is niet slechts één blockchaintechniek, maar er wordt in steeds meer sectoren geëxperimenteerd met toepassingen van varianten op het principe.

Het systeem dat door het consortium wordt gebouwd moet ervoor zorgen dat verzekeringscontracten makkelijker en veiliger bijgehouden kunnen worden. Dat kan op termijn de productiviteit voor alle betrokken partijen met 30 procent verhogen. Volgend jaar moet het systeem richting de productiefase gaan.

Naast Aegon en Achmea werken grote verzekeraars als Allianz, Generali en herverzekeraars als Munich Re en Swiss Re mee aan het blockchainsysteem.