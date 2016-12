'Docu over George Michael in maart op tv'

Michael werkte al geruime tijd aan de docu over zijn leven en muziek. Ook riep hij fans op foto's en videobeelden te delen van concerten en andere gebeurtenissen uit met name de jaren 80 en 90.

George Michael is busy putting the finishing touches to his special documentary film ‘Freedom’. He has discovered some incredible, unseen archive footage and is shooting additional interviews for the project so the film will now air in March 2017. It promises to be a real treat for fans! To coincide with the film’s broadcast, George and Sony Music have decided to move the reissue of the Listen Without Prejudice album to the same time. Een foto die is geplaatst door George Michael (@georgemofficial) op 2 Nov 2016 om 12:26 PDT

Verschillende momenten in het leven van de zanger staan centraal in de film. Zo ook het overlijden van zijn partner Anselmo Feleppa aan de gevolgen van aids, in 1993. De zanger schreef naar aanleiding van het verlies de single Jesus to a Child.

De film wordt geregisseerd door Philip Smith en is geproduceerd door Sony. De voice-over is door Michael zelf ingesproken en de zanger liet in november via Instagram nog weten dat de docu bijna af was. Sterren als Elton John, Tony Bennett en Mary J. Blige werken mee aan de film.