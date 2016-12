"Ze was de enige in haar soort, briljant, authentiek", verklaart Harrison Ford tegenover People over zijn voormalige tegenspeelster die 23 december overleed na een hartaanval. "Grappig en emotioneel onbevreesd. Ze leefde haar leven, moedig. We missen haar", luidt de verklaring van de acteur.

Ook de vertolker van Luke Skywalker, Mark Hamill, liet zich uit over het verlies en prees haar persoonlijkheid. "Ze speelde zo'n cruciale rol in mijn professionele en persoonlijke leven en beiden zouden zoveel leger zijn zonder haar. Ik ben dankbaar voor het gelach, de wijsheid, de aardigheid en zelfs de bijdehante zelfgenoegzame onzin die mijn ruimte-tweeling me door de jaren heen gaf", benoemt hij op Twitter.

Ook regisseur JJ Abrams, met wie Carry Fisher samenwerkte voor The Force Awakens, schreef een eerbetoon aan de actrice. "Je hoefde Carrie niet te ontmoeten om haar kracht te begrijpen. Ze was zo briljant, sterk en geweldig, scherpzinnig en grappig als je je kunt voorstellen", deelt hij via Twitter. "Wat oneerlijk om haar te moeten verliezen. Hoeveel geluk hebben we gehad haar uberhaupt te hebben leren kennen."

Ook The Academy, die de verantwoordelijk zijn voor de Oscars, brachten een eerbetoon aan de actrice. "Dank voor alles wat je ons hebt gegeven, je zal gemist worden."

Princess Leia, @carrieffisher now one with the Force. Your kindness & sharp wit will be missed. #RIP PS: Thanks for the milk & cookies. xx pic.twitter.com/sFSy9UmvYY — Warwick Davis (@WarwickADavis) December 27, 2016

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad. — Anthony Daniels (@ADaniels3PO) December 27, 2016

My heart is heavy but I'm grateful that I got to know her. I'll cherish the memories, conversations and her consistent support. Rest well ❤️ pic.twitter.com/SkPiRgGf03 — John Boyega (@JohnBoyega) December 28, 2016