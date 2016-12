De Oudejaarsconference van Claudia de Breij wordt op oudejaarsavond live vanuit het Oude Luxor in Rotterdam uitgezonden op NPO 1, tegen een decor van champagneflessen dat de skyline van Rotterdam moet voorstellen. Het geeft de cabaretière de mogelijkheid om, indien nodig, ook nog de allerlaatste actualiteiten mee te pakken in haar voorstelling.

De RTL 4-conference Zonde(r) Voornemens van Javier Guzman werd al op 20 en 21 december opgenomen in het Amsterdamse DeLaMar Theater, maar mede door het vertrek van Sylvana Simons bij Denk zag hij zich gedwongen om alsnog wat extra opnames te laten maken en die toe te voegen aan de montage.

Verdeeldheid

Zowel De Breij als Guzman is het erover eens dat er verdeeldheid is ontstaan in 2016. Toch leidt dat tot twee totaal verschillende programma’s. Al zijn er qua aangestipte onderwerpen wel degelijk ook veel overeenkomsten. Uiteraard komen Trump (volgens Guzman hadden wij de horrorclowns, terwijl Amerika er een als president heeft), de burgemeester van Keulen (die vrouwen aanraadde de arm gestrekt te houden tegen aanrandingen), Sylvana Simons (De Breij noemt haar de Claire Underwood van de Nederlandse politiek), Erdogan en het afscheid van helden als Cruijff, Ali, Bowie en Prince (volgens De Breij is de wereld er niet zo op vooruit gegaan, maar de hemel wel) bij beide cabaretiers volop aan bod.

Guzman stelt zich keer op keer de vraag hoe het toch heeft kunnen gebeuren dat we zo ver van elkaar verwijderd zijn geraakt. En dat in een jaar dat het Joodse en Islamitische nieuwjaar nota bene op dezelfde dag vielen. Het is een boeiende, maar ook gevaarlijke vraag om neer te leggen, omdat daar eenvoudigweg geen antwoord op is. En in die poging tot een verdiepingsslag draait Guzman zich dan ook enigszins vast.

Harde grappen

Wat blijft is dan een vrij recht voor z’n raap voorstelling met een lange aaneenschakeling van soms harde, maar vaak ook goede grappen. Zoals over de terreurdreiging tijdens de Gay Pride, wanneer een politieofficier aan de lokale media vertelt dat ze die dag op opvallend en afwijkend gedrag letten, terwijl op de achtergrond net een boot passeert vol uitbundig dansende, halfnaakte homo’s. Maar Guzman ziet ook een verband tussen de oudere Britten die voor Brexit kozen en het feit dat wij nu weer over euthanasie praten. En hij vraagt zich af hoe wij Nederlanders nationalisme zo goed kunnen combineren met totale lafheid. Dat we ons drukmaken om een gasdeal, terwijl er net een vliegtuig vol landgenoten uit de lucht is geschoten.

Guzman levert al met al een sterk programma af waarin de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue passeren. Hij biedt bovenal een avondje onbezorgd lachen om de gitzwarte misère van 2016.

Muzikale noot

Bij Claudia de Breij is de grapdichtheid misschien iets minder hoog, maar zij voegt daarentegen wel muziek (met haar vijfkoppige band) en de nodige bespiegelingen toe. Ze ziet dezelfde kloof als Guzman, maar ze vermoedt dat er naast de schreeuwende mensen aan beide kanten een stilzwijgende meerderheid juist in de gapende diepte is gevallen die daar wanhopig uit probeert te klimmen.

De cabaretière snakt naar meer positiviteit en is klaar met de boosheid die ons nergens lijkt te brengen. Ze fileert politieke partijen op zowel links als rechts en concludeert vanuit het oogpunt van de vluchteling dat we het nog helemaal niet zo slecht hebben in dit land. De zwaardere thematiek wisselt ze af met hilarische stukjes over genderneutraal plassen en het betuttelende nationale hitteplan. Het maakt haar oudejaarsconference tot een mooi afwisselend en inhoudelijk geheel.

Debutanten

De twee debutanten blijken beiden een zeer aardige oudejaarsconference in de vingers te hebben. Eigenlijk is het vooral een kwestie van smaak op welke zender je af wilt stemmen. En gezien de verschillende aanvangstijden zou je er zelfs nog voor kunnen kiezen om ze gewoon allebei te bekijken.

’Zonde(r) Voornemens’, Javier Guzman, RTL 4, 31 december om 20.00 uur. 4 Sterren

’Oudejaarsconference’, Claudia de Breij, NPO 1, 31 december om 22.30 uur, 4 Sterren