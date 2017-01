En de afvaller is...

...Yvonne Coldeweijer. De 30-jarige presentatrice/actrice kreeg het gevreesde rode scherm te zien na de test, die bij haar concurrenten groen kleurden. Extra zuur voor de geboren Tilburgse was dat er een kandidaat was met evenveel fouten bij de vragen rondom de identiteit van de Mol als zij, maar Coldeweijer deed er langer over.

Diederik Jekel was de enige wiens plek in het vervolg van Wie is de Mol? veilig was aan het eind van de tweede aflevering. De wetenschapsjournalist had tijdens een van de spellen vrijstelling verdiend.