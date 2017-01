Popprijs naar Martin Garrix

Op festival Noorderslag in Groningen was de bekendmaking in de Grote Zaal van de Oosterpoort nauwelijks verrassend. Begin vorig jaar was dat wel zo. Toen ging de prestigieuze award naar New Wave, het hiphopcollectief waarvan onder andere Ronnie Flex en Lil Kleine deel uitmaken.

Garrix, ofwel de 20-jarige Garritsen, onderscheidt zich volgens de jury door zijn drang naar vernieuwing en feilloze gevoel voor melodie en hits. Zeg je waar ook ter wereld dat je uit Nederland komt en je hoort zijn naam. Daarbij zagen vorig jaar liefst twintig miljoen mensen hem optreden en met zijn grootste hit, In the name of love, doorbrak hij de magische grens van een miljard streams. Door DJ Mag werd hij bovendien gekozen als populairste dj ter wereld.

De jonge dj volgt in een lange rij van eerder Popprijswinnaars, zoals de afgelopen jaren The Common Linnets, The Opposites, Racoon en De Jeugd Van Tegenwoordig. Zij ondergingen daarbij ook de in Groningen jarenlang gebruikelijke bierdouche die bij de bekendmaking hoorde, maar die traditie is vorig jaar door de organisatie in de ban gedaan. 3FM-dj Frank van der Lende, die de winnaar bekend mocht maken, kreeg evengoed het nodige gerstenat naar zijn hoofd geslingerd.

Een kleine smet op de feestvreugde was dat Garrix niet aanwezig was om zijn prijs in ontvangst te nemen en op te treden, wat wel gebruikelijk is. In zijn plaats mocht Jett Rebel aantreden op het grote Noorderslag-podium.