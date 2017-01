Dat er technische oorzaken aan deze vertraging ten grondslag lagen is meteen een stuk geloofwaardiger. Drake pakte uit met een niets minder dan spectaculaire show.

Waar Muse vorig jaar nog drones door de Amsterdamse poparena liet vliegen, koos ook de Canadees met zijn decor het luchtledige. Aan de nok hingen honderden lichtbollen, die dan weer boven de duizenden hoofden wild door elkaar heen stuiterden, maar een nummer verder weer samen strakke driedimensionale rechthoeken vormden. Hier nooit eerder vertoond spektakel!

Vuurwerk

Aan videoschermen en vuurwerk evenmin gebrek. Drake begon op het hoofdpodium, dat met uit de bühne omhoogkomende lichtbakken visueel uiteenlopende decors in zich bleek te hebben. Het kleine, ronde middenpodium leende zich weer voor intiemer, maar ook juist harder werk, aangezien de zaal oog in oog met de man van de avond alleen maar wilde volgen.

Foto: ANP

Amsterdam had zo alsnog de eer als eerste aanlegsteiger de boeken in te gaan op deze Boy Meets World Tour. Een Europese tournee die Drake door zijn geschuif met optredens hier - tot twee keer toe! – eind maart ook in Ziggo Dome zal afsluiten.

Views

De muzikale hoofdmoot kwam in elk geval van Views. Het album waarmee Drake nominaties in liefst acht categorieën bij de aankomende Grammy's in de wacht sleepte en dat sinds de release vorig jaar al meer dan een miljard keer werd gestreamd. Het is tevens de plaat waarop de rapper naar hartenlust speelt met dancehallritmes, die zaterdag geweldig goed aansloegen bij zijn Nederlandse fans.

Ook zonder Rihanna swingden immers de flarden Too good en Work de pan uit, wereldwijde hits waarin Drake met haar samenwerkte. Zijn eigen One dance, op zichzelf ook al goed voor ruim een miljard streams wereldwijd, ging er uiteraard ook heerlijk in.

Drake interacting with fans during the show in Amsterdam. #BoyMeetsWorldTour pic.twitter.com/q4xMbKeA3y — Word On Road (@WordOnRd) 28 januari 2017

Indrukwekkend waren ook zijn uitvoeringen van Keep the family close en 9, waarin de Canadees zich achtereenvolgens een groot R&B-zanger toonde als een rapper die op het podium doet wat hij in de studio kan.

In zijn eentje

Hoewel Drake de enorme podia 99 procent van de tijd in zijn eentje bestierde en niet meer deed dan wat lopen met hier en daar een simpele danspas, bleef de Canadees wel tot het eind boeien. Mede dankzij de techniek uiteraard, het oog wil wat en kreeg zaterdag genoeg. Maar natuurlijk ook door de vele (club)hits die deze ex-tieneracteur na tien jaar bikkelen aan elkaar kon rijgen. Grensoverschrijdende hiphop was nooit eerder zo populair als nu en Drake is de man van het moment, was de les van dit weekeinde.

Geduld

,,Dank voor jullie geduld Amsterdam", reageerde hij op het podium nog op de tien dagen die Nederland langer moest wachten op het begin van zijn vier Ziggo Dome-shows. Het was het waard.