Zo won platenmaatschappij/platenlabel RotterdamAirlines in de categorie Hiphop, kaapte André Hazes Junior de Edison Volksmuziek mee en was het duo Weval volgens de vakjury de beste bij de Dance.

Martin Garrix werd wel beloond voor zijn wereldhit In the name of love, de dj kreeg een beeldje voor beste Song.

Ivan Barbosa viel in de prijzen voor de videoclip die hij maakte bij Typhoon's We zijn er. Ook voor Kensington was het raak, dat werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie Rock.

Anouk was tussen alle jonge honden de enige echt ervaren winnaar. De rockdiva kreeg de Oeuvreprijs, hoewel ze die niet zelf ophaalde. In plaats daarvan werd haar muziek gecoverd door geheel vrouwelijke band, waarmee benadrukt werd dat Anouk de eerste dame is die deze award heeft gekregen.

De laatste Edisons Pop waren dit jaar voor Klangstof (Alternative) en Indian Askin, dat zich beste Nieuwkomer mag noemen.

Er waren maandagavond optredens van Broederliefde, Klangstof, B-Brave, Jeangu Macrooy, en 'Douwe Bob', (die rapper Fresku in zijn plaats het podium opstuurde).