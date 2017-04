The story of my life al naar tien landen

In de Nederlandse pilot-aflevering namen Wesley Sneijder en zijn vrouw Yolanthe samen met Linda de Mol een kijkje in hun eigen toekomst. Het echtpaar werd daarvoor eerst 30 jaar en vervolgens 60 jaar ouder geschminkt. RTL 4 heeft al eerder laten weten dat The story of my life een vervolg zal krijgen.

In Duitsland start een zesdelige serie bij VOX op 11 april. In de eerste aflevering zijn oud-tennisspeler Boris Becker en zijn Nederlandse vrouw Lilly Kerssenberg te zien.

,,Ik vind het toch vrij bijzonder dat we binnen een half jaar dit programma al aan zoveel landen hebben verkocht", vertelt Meijs. ,,Ook het nieuwe 5 Golden Rings doet het goed. Dat is inmiddels aan stations in vier landen verkocht en we zijn met zeker nog tien partijen in gesprek."