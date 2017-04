Je geld of mijn leven bij NPO

Het programma haakt in op de diverse crowdfunding-acties van patiënten die in eigen land geen hoop meer op genezing hebben en in het buitenland behandelingen willen ondergaan die niet door hun zorgverzekeraar worden vergoed.

Producent Vincent ter Voert, die zojuist de verkoop bekendmaakte, zei gisteren over Je geld of mij leven in De Telegraaf: ,,Wij willen patiënten een platform geven om het benodigde geld bijeen te krijgen, met hulp van een bekende Nederlander die als ambassadeur optreedt voor een mogelijk reddende operatie in het buitenland."

EndemolShine heeft overigens een vergelijkbaar format ontwikkeld, You never walk alone. Toeval, aldus beide producenten.