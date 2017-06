Green Day trakteert Pinkpop op prima 'standaardshow'

Nee, de Amerikanen gingen in Landgraaf zondagavond niet voor de originaliteitsprijs. Zoals Green Day dat sowieso al jaren niet meer gaat. Wel is de groep eenvoudig in staat 2,5 uur te vullen met hits, wat ongelooflijk knap is voor een band in hun genre. De riante ruimte die deze band kreeg op Pinkpop is ook te danken aan die lange staat van dienst.

Met knallers als Know your enemy, Revolution Radio en Holiday werd de toon gezet. Basket Case bleek ook niet kapot te kunnen. Net zoals een heleboel andere classics van deze punkers. Voor menig had het aandeel 'publieksparticipatie' wel wat minder gemogen, maar ook dat hoort feitelijk bij de 'standaardshow' die we van deze heren inmiddels wel kennen.

Het losbandige, niet al te serieuze optreden van Green Day paste perfect in het programma van vandaag. Vooraf werd getwijfeld aan de sterkte van het affiche op deze tweede festivaldag. Dankzij onder meer My Baby, Broederliefde en Clean Bandit heerste er echter de hele dag al een feestsfeer en die steeg naarmate de avond volgde. Het uur van de Jamaicaanse Sean Paul op het 3FM Stage was ook al zo'n aanschakeling van hits en daar bleek Pinkpop gevoelig voor. Zelden werd er zoveel gedanst op deze driedaagse als vandaag en dat was een aangename verrassing.