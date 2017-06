Kings of Leon kroon op geslaagd Pinkpop

Hoewel hun meest recente album geen doorslaand succes is, heeft de band inmiddels genoeg materiaal in huis om het publiek te vermaken. Verder is en blijft Kings of Leon de degelijkheid zelve. Spelen kunnen ze namelijk wel. Het is alleen zo jammer dat ze er na al die jaren nog altijd niet geslaagd zijn hier een dynamische liveshow aan toe te voegen. Het is soms net af hen contractueel verboden is al te veel te bewegen. Zo blijf je het gevoel houden dat deze band beter kan. Dat gezegd hebbende, zeker het oudere werk van de broers en neven Followill is gewoon finalewaardig voor een festival à la Pinkpop.

Gitaargeweld

De Amerikanen uit Nashville traden op na hun landgenoten van System Of A Down, een garantie voor grof gitaargeweld. Frontman Serj Tankian had eerder op de avond al even meegedaan met Prophets of Rage met een wat rustiger nummer en schakelde vervolgens tijdens zijn eigen show twee versnellingen op. Stampend en pompend hitste de band het publiek op tijdens de laatste uurtjes.

De rockliefhebbers kwamen vandaag zeker aan hun trekken, maar ook Guus Meeuwis kreeg de wei plat. Al met al beleefden we niet de allerbeste Pinkpop en die ene echt grote naam (Bieber) stelde teleur, maar het was zonder twijfel een geslaagde 48e editie.

