Celine Dion in tranen in uitverkocht Gelredome

Een lichte rilling trok door het uitverkochte stadion toen de zangeres na ruim een uur een momentje nam om haar René te gedenken. En niet alleen haar man, iedereen in de zaal had wel ooit iemand verloren, zo redeneerde ze. Speciaal voor wie ooit achterbleef zong ze de door collega Pink geschreven pianoballade Recovering, waarbij aan het eind de tranen over haar wangen rolden. Gelredome liet haar steun blijken middels een zinderende staande ovatie.

Liefde

René Angélil was, zo liet Dion zich meermaals ontvallen in de loop der jaren, de liefde van haar leven. De vader bovendien van haar drie kinderen. En toen kreeg hij kanker en werd alles, in januari 2016, ineens heel, heel stil.

Opvallend snel trok de Canadese zichzelf en haar carrière daarna muzikaal weer op de rit. Eerst nog in Las Vegas, waar ze inmiddels al meer dan duizend shows gaf in het theater van casino Caesar’s Palace. Vorige week streek ze in Europa neer voor haar Live 2017 Tour, waarvan het concert vrijdag in Arnhem ook deel uitmaakte.

Droomshow

De diva trakteerde haar Nederlandse fans vrijdagavond op een droomshow, waarbij ze geen enkele van haar Engelstalige hits oversloeg. Die heeft deze vrouw, die dik tweehonderd miljoen platen verkocht, natuurlijk sowieso genoeg.

Voor er een half uur verstreken was had Gelredome al oorverdovend The power of love mee staan zingen, waren de duizenden devote fans al opgesprongen uit hun stoel voor een dansje op I drove all night (origineel van Cyndi Lauper) en was de algehele Sky Radio-toon verder gezet met 90s-classics als That’s the way it is en het nog altijd sprookjesachtige It’s all coming back to me now.

Beauty and the beast

Op dat thema ging de Canadese vervolgens verder met How does a moment last forever, dat ze aandroeg voor Disney’s nieuwe versie van Beauty and the beast. Voor het origineel droeg ze in 1991 al het titelnummer aan, wat ze vrijdag ook zong, met op het grote videoscherm achter het bekende kasteel waarin het Beest Belle’s hart veroverde.

Met Think twice, B ecause you loved me, natúúrlijk My heart will go (uit Titanic) bleef Dion ook in het vervolg van de avond de hits schier moeiteloos aaneenrijgen. En waren die van haar zelf op, dan waren er nog die van anderen, zoals Eric Carmen’s All by myself. Mooi was daarin dat ze in die ene, monsterlijke uithaal weer eens ouderwets verpletterde.

Niets ingeleverd

Een ding staat daarom als een paal boven water en dat is dat de Canadese nog niets, maar dan ook niets aan vocale power, souplesse en klasse heeft ingeleverd. Op geen foutje te betrappen, laat staan een vals nootje! In haar praatjes bleek ze bovendien over humor te beschikken, relativeringsvermogen en mededogen, naar bijvoorbeeld de slachtoffers van alle recente aanslagen.

Kortom: als er een zangeres het predikaat diva verdient dan is het deze mevrouw. Niet gek dus dat er zoveel fans in Gelredome waren die joelden toen ze de zaal vroeg of er mensen waren die haar de afgelopen negen jaar in Las Vegas zijn gaan bekijken. Celine Dion is dat, voor een liefhebber, gewoon waard.