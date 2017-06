Awakenings Festival van start in Halfweg

In de loop van de jaren is Awakenings uitgegroeid van een klein festival voor zo’n 10.000 liefhebbers tot een meerdaags festijn, waar verdeeld over de zaterdag en zondag 70.000 bezoekers op af komen.

Uitverkocht

Voor het eerst dit jaar was niet alleen de zaterdag in een mum van tijd uitverkocht, maar waren ook alle zondagkaarten al van tevoren weg. Hiermee is deze tweede festivaldag, die in 2014 voor het eerst door organisator Monumental werd toegevoegd, uitgegroeid tot een volwaardige.

Deze groei past binnen de jubelstemming die dit jaar rond de organisatie uit Amsterdam hangt. Dit jaar staat in het teken van het 20-jarig bestaan van Awakenings. Met Pasen werd dit gevierd met vijf feesten in vier dagen en tijdens het Amsterdam Dance Event in oktober vinden er zeven feesten plaats, waarvan twee overdag. Organisator Rocco Veenboer: „Ik ben eigenlijk nog steeds verbaasd over hoe hard het allemaal gaat. We doen het al jaren goed, maar de snelheid waarmee alles nu gaat, komt toch als een verrassing.”

Grootste ter wereld

Sinds het wegvallen van Monegros, een technofestival in een woestijnachtig gebied in Spanje, is Awakenings in zijn eentje de grootste ter wereld. Het festival is aan deze status gekomen door consequent alleen topartiesten uit de technowereld te boeken én te zorgen voor enorme kwaliteit in de productie. Lange wachtrijen voor muntjes? Slecht festivaleten? Vieze WC’s? Niet op Awakenings.

Ook dit weekend staat de line-up weer bol van de toonaangevende dj’s. Grote namen die al jaren meegaan zoals Sven Väth, Ricardo Villalobos en Dave Clarke worden afgewisseld met een nieuwe lichting artiesten, die in de afgelopen jaren zijn doorgedrongen tot de top van de techno, deephouse en techhouse. Dit zijn bijvoorbeeld Olivier Koletzki, Andhim en Black Coffee.

De Telegraaf is het hele weekend aanwezig op het festivalterrein en doet verslag.