Verrassende start voor Lowlands-zondag

Om het chronologische te houden was de klassieke muziek eerst aan de beurt. Verantwoordelijk voor deze, voor een festival als dit vreemde bak herrie is dit jaar het Nederlands Orkest. Werk van Copland, Moessorgski en Antonín Dvorák wordt van heel soms grappig, maar vooral ook informatief commentaar voorzien door Tijl Beckand. Die zorgt ook voor het moment van het uur, als hij in het publiek de dochter ontdekt van een der musici en haar prompt het podium ophaalt voor een knuffel met haar vader.

W?TF!

Als dit uur an sich verrassend genoemd mag worden, dan is het volgende dat ook. Het programma vermeldde slechts W?TF!, wat iets voor drieën in de grote Bravo niemand minder dan het Belgische Triggerfinger blijkt te zijn. Een meisje in het publiek reageert teleurgesteld: „Da’s toch een beetje alsof je voor je 25ste verjaardag een stripper van je vriendinnen krijgt en het blijkt je neef te zijn.”

Met deze poëtische vergelijking verwoordt zij het gevoel dat op dat moment in de Bravo overheerst. Een festival van dit kaliber zou tijdens een jubileumjaar met een grotere verrassing moeten komen dan Triggerfinger. Maar voor de rest is de keuze voor de Belgische rockers natuurlijk prima te verdedigen. Ze hebben een uitgebreide Lowlands geschiedenis en geven voldoende energie om de laatste restjes van de zondagse kater te laten verdwijnen.

Lowlands krijgt vandaag verder bezoek van Cypress Hill, Flume en First Aid Kit. De afsluiter in de Alpha is om 21.45 uur Mumford & Sons.