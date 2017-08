Mysteryland, het succes verklaard

De bezoekers worden getrakteerd op optredens van de grootste dj’s uit binnen én buitenland. Zo geven onder andere Deadmau5 en Armin van Buuren een optreden op het grootste dancefestival van Nederland.

Populair

Wat maakt Mysteryland zo ongekend populair? Deze vraag stellen is een stukje eenvoudiger dan hem beantwoorden. Een deel van de populariteit is te verklaren uit de locatie. Zelfs zonder enige aankleding is het Floriadeterrein al een lust voor het oog. Een ander deel van de verklaring ligt in het aantreden van grote namen. Waar andere festivals in Nederland door de almaar stijgende gages voor topartiesten moeten afhaken in de strijd om de absolute top te boeken, lukt dat Mysteryland wel.

Een ander deel van verklaring van het succes ligt in de breedte van de programmering. Niet alleen binnen de mainstream dance lukt het Mysteryland om topartiesten te strikken. Ook binnen de kleinere, meer underground, stromingen worden topacts geboekt. Technoartiesten als Sven Väth, Dubfire en Joseph Capriati hebben een plek binnen de line-up. Uit de hardstyle treden toppers als Bass Modulators en Wildstylez op.

Slimme samenwerkingen

Een laatste verklaring voor het succes van het oudste dancefestival van Nederland zijn slimme samenwerkingen. Elrow uit Ibiza heeft een eigen tent, net als Spinnin’ Records (de grootste dance platenmaatschappij ter wereld) en Mad Decent (het platenlabel van de Amerikaanse top dj Diplo).

Uniek dit jaar is de tent van Thunderdome. Deze gabberorganisatie maakt, net als Mysteryland, deel uit van organisator ID&T. Na vijf jaar afwezigheid werd recentelijk een nieuwe editie van dit legendarische feest aangekondigd en op Mysteryland wordt daarvan al een voorproefje gegeven.

Aankleding

De laatste pijler onder het succes van Mysteryland is de aankleding. Om iedere hoek van het festival schuilt een nieuwe verrassing. Plekken waar theatermakers, dansers, vertelkunstenaars en andere kunstenaars een klein optreden geven. Wie het hele terrein wil verkennen en overal een selfie wil maken is daardoor als gauw een uur of drie kwijt.

Zaterdag staan er optreden geboekt van onder andere Dano, Carl Cox en Showtek. De Telegraaf is gedurende de hele dag op het festival terrein aanwezig en doet verslag.