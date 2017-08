Tolerant hakken op Mysteryland

De belangrijkste vernieuwing die het festival dit jaar heeft ondergaan is de komst van een Thunderdome-podium. In de jaren 90 werd ID&T groot met gabber. Onder de naam Thunderdome verkochten zij miljoenen cd's door heel Europa en gaven zij door het hele land feesten, die stuk voor stuk uitverkochten. Vergaande vercommercialisering zorgde ervoor dat aan het begin van het millennium gabber én Thunderdome een stille dood stierven. Wat opvalt op dansvloer is dat gabber fans óf piepjong zijn, óf uit de generatie komen die ook in de ’nineties’ op deze muziek stonden te stampen.

Nieuwe generatie

De nieuwe generatie hardcore-dj's wordt onder andere vertegenwoordigd door Miss K8. Aan het begin van haar set is er nog wat ruimte op de dansvloer, maar naarmate ze meer beats op haar publiek afvuurt loopt het terrein steeds voller. Ook op de heuvel tegenover het podium wordt het snel druk. Muzikaal is er in 25 jaar die het genre bestaat weinig veranderd. De basis is een overstuurde kickdrum die wordt aanvult met scheurende bassen. Simpele melodieën en flarden uit films en televisieserie maken het plaatje compleet. Ook de reactie van het publiek is hetzelfde als een kwart eeuw terug. Bezoekers hakken alsof hun leven er van afhangt.

Ander vaatje

Bij Milkshake, dit jaar boven op de heuvel die de noordelijke flank van het festivalterrein domineert, wordt uit een heel ander vaatje getapt. Milkshake is een mulitseksueel festival dat jaarlijks plaatsvindt rondom Amsterdam Pride. Hier geen woest hakkende gabbers, maar uitbundig housende bezoekers uit alle hoeken van het seksuele spectrum. Ten opzichte van voorgaande jaren heeft Milkshake ruimte in moeten leveren; het podium is nog niet half zo groot als eerdere jaren. Jammer aangezien de organisatie een belangrijke boodschap van tolerantie en verdraagzaamheid wil verkondigen. Voor de sfeer maakt het weinig uit. Ondanks de kleinere ruimte is die zo uitbundig als je hier mag verwachten.

De Telegraaf is op de hele dag op Mysteryland aanwezig en doet verslag. Voor de rest van de dag staan er nog optredens van onder andere Carl Cox en Deadmau5 op het programma.