Guus Meeuwis verovert harten op Pinkpop

Vanzelfsprekend stond hij met naam en toenaam op het affiche, zoals dat hoort. Toch had het optreden van Meeuwis evengoed The Amazing Meezing-show kunnen heten. Van de dertien nummers die de Brabander zong werden er twaalf uitbundig meegeblèrd door het publiek. Alleen zijn nieuwste single Wat zou Elvis doen zat er nog niet in bij de massa.

Feest

Waar Guus komt, is het doorgaans feest en dat was in Landgraaf niet anders. De vrolijkheid begon al met Ik wil je en Het is een nacht (levensecht), waarvan hij de laatste grotendeels aan zijn toehoorders overliet. Knap was dat Meeuwis het veld ook in de stemming kreeg voor de relatief zware Hazes-cover Geef mij je angst.

Finale

Met knallers als Verliefd zijn, Proosten en Tranen gelachen ging het vlot richting grote finale in de brandende middagzon in Limburg. En dat was niet Brabant, want hoewel het uur inmiddels voorbij was, bleek er toch nog plek voor een laatste big bang met Het dondert en het bliksemt.

Dat na al zijn successen in onder meer het Eindhovense Philips Stadion, Royal Albert Hall en de Parijse Olympia nu ook over Pinkpop zijn ’kedeng kedeng’ heeft geschald: groots!