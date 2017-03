Verrassende ontknoping Wie is de Mol

Thomas Cammaert bleek degene te zijn die zijn ’mollega’s’ al die tijd in de luren heeft gelegd. Daarmee is Sanne Wallis de Vries de winnaar geworden van de pot van ruim 24.000 euro. Jochem van Gelder is de verliezend finalist.

Het ging in de polls voorafgaand aan de ontknoping veelal tussen Thomas en Jochem, maar de kijkers, kenners én kandidaten bleven tot op het laatst switchen.

Het drietal begon aan hun avontuur in het Amerikaanse Oregon met Vincent Vianen, Yvonne Coldeweijer, Roos Schlikker, Sigrid ten Napel, Jeroen Kijk in de Vegte, Imanuelle Grives en Diederik Jekel.

Thomas Cammaert is de Mol. Foto: Avrotros/Michel Schnater

Presentator Art Rooijakkers gaf aan dat dit zeventiende seizoen van het Avrotros-programma al zeker in zijn top 3 staat. Deze tiende en laatste uitzending presenteerde hij live vanuit het Amsterdamse Vondelpark, waar duizenden Molloten zich hadden verzameld om de onthulling live op grote schermen te kunnen volgen.

De Mol kondigde zelf in zijn dagboek al aan: „Ik heb zin om naar het Vondelpark te gaan. De verhoudingen in onze groep zullen wederom op z’n kop worden gezet. Ben ik een trouwe bondgenoot geweest of niet? Heb ik het slinks gespeeld of integer? We zullen zien. Ik ben trots. En alleen al de gedachte aan de gezichten van mijn andere mollega’s... Mijn avond kan niet stuk.”

Tweets by PatCortie