Bijna 2,8 miljoen kijkers uitslagen

Het best bekeken programma was gisteravond het NOS Journaal van 20.00 uur met 2.692.000 kijkers. De daaropvolgende uitslagenuitzending was goed voor de tweede plaats in de kijkcijfertop 25 van woensdag. De verkiezingsavond van RTL 4 staat op de de tiende plek.

Bij de NOS liet tijdens de presentatie van de eerste exitpoll de techniek het even afweten. Bij de grafiekjes in beeld verschenen bij de verschillende partijen wel het aantal zetels dat deze bij de vorige verkiezingen hadden behaald, maar bleef de teller van de (voorlopige) uitslagen op nul staan.

Presentatrice Dionne Stax had de cijfers wel, bleef relatief rustig en las de eerste uitslagen vervolgens twee keer voor. Het probleem werd vrij snel daarna opgelost. De NOS werkte bij deze verkiezingen niet meer met de inmiddels beroemde touchscreen ’zwaaischermen’, maar met een afstandsbediening.