NPO: einde aan grootverdieners

„Dit zal echter wel enige tijd duren, omdat de Raad van Bestuur niet de mogelijkheid heeft om lopende overeenkomsten tussen omroepen en presentatoren aan te passen”, zo stelt de NPO. Onduidelijk is bijvoorbeeld wat voor een contract Matthijs van Nieuwkerk heeft, in 2016 de best betaalde publieke presentator met een totale bezoldiging van €580.000.

Het salarisplafond voor presentatoren wordt verlaagd van €201.000 (bruto, inclusief werkgeversdeel pensioenpremie) naar € 181.000 per jaar, zoals dat ook is geregeld in de Wet Normering Topinkomens. ’Hierdoor moet er ook een eind komen aan de onduidelijkheid en verwarring als gevolg van het feit dat Hilversumse beloningskader en de WNT andere bedragen en rekenmethodes hanteren’, aldus de NPO. De publieke omroep mag nu acht uitzonderingen hebben die meer verdienen dan de norm; in 2016 waren dit er vijf. Het bedrag boven de norm betalen de omroepverenigingen uit eigen middelen.

„De publieke omroep is van en voor iedereen. Onze beloningen gaan omlaag naar een niveau dat past bij de veranderde verwachtingen van de samenleving”, zegt Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO.

„Bij de besteding van publieke middelen hoort een sober beloningsbeleid. Dat is de maatschappelijke norm en daar houden wij ons aan. Talent mag worden beloond, en dat talent willen we ook graag voor de publieke omroep behouden. Zodat ze onafhankelijk van politieke en commerciële invloeden mooie programma’s kunnen maken. Maar geld alleen mag nooit de voornaamste drijfveer zijn om bij de publieke omroep te werken.”

In Den Haag ligt inmiddels ook een wetsvoorstel om alle presentatoren onder de WNT-norm te krijgen. Bij bestaande overeenkomsten zouden zij daar zeven jaar over mogen doen.