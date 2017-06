De sprankelende tafeldame van De wereld draait door en presentatrice van onder meer 3 op Reis en De Super Freek show is al niet op haar mondje gevallen, en dat bewijst ze ook op het podium van de comedyclub bij de studio’s in Aalsmeer.

Ze begint met een ’voorstelrondje’, over dat ze opgroeide met vijf (stief)broers, gaat door naar zeurende en zanikende vrouwen, haar ex-man, haar bevallingen en het alleenstaande moederschap: „Single mum, klinkt wél sexy.” Hanssen krijgt de lachers op haar hand.

„Supereng”, zo omschrijft ze vlak na de live opnames haar gevoel over de show. „Ik houd heel erg van stand-up comedy. Dit stond eigenlijk op mijn bucket list, maar meer als een soort droom. Toen ik hiervoor werd gevraagd, zei mijn agent: ’zou je dat nou wel doen? Het is heel moeilijk’. Ik zei: ’als ik het níet zou doen, dan heb ik de rest van mijn leven spijt’. En dat vond ik erger dan het idee dat ik er zou gaan staan en volledig af zou gaan. De afweging was voor mij dus niet om te laten zien dat ik grappig ben.”

„Ik ben niet gegaan voor de bulderlach, maar voor gegniffel. Als ik dat hoorde van één vrouw in zaal, genoot ik daarvan. En als mensen niet lachten, dan vond ik het ook grappig. Ik vond het een heel dankbaar publiek en ik vind de interactie fijn. Dat weet ik van mezelf. Ik heb de ervaring in te spelen op hoe mensen reageren. Ik sta regelmatig op het podium en wist wel: dit komt op zijn pootjes terecht. We zijn ook niet in het diepe gegooid. We zijn denk ik wel anderhalve maand van tevoren gestart, en regelmatig samen gekomen: een keer of drie, vier.”

„We zijn goed begeleid en hebben samen met schrijvers een tekst gebouwd. Wel een die echt vanuit jezelf komt. Het was wisselwerking: we hebben dingen veranderd, en geschrapt. Erin, en eruit. Er waren grappen waarvan ik eerst dacht grappig, en daarna ’laat maar’.”

Op haar tekst, waar zij voor honderd procent achterstond, en haar optreden, kijkt ze met een goed gevoel terug. „Het voelde eerst als stilletjes sterven, maar het heeft leuk uitgepakt. Ik dacht van tevoren: ’ze zetten eerst een Belg op het podium, dan wordt het sowieso lachen’”, grapt Hanssen.

„Ik heb het gevoel dat het goed is gegaan, al is dat als Vlaming moeilijk toegeven aan mezelf. Ik denk wel dat ik een stuk heb gemist uit het script. Dat was dan onbewust, dat gaat zo als het live is.” De aanwezigen hebben het niet gemerkt, waarschijnlijk evenmin als de tv-kijkers. Hanssen werd met gejoel en geklap uitgezwaaid na haar ruim tien minuten in de spotlights.

De uitzending is donderdagavond op Comedy Central om 22:00 uur.