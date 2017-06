The Fire wint Holland’s Got Talent

De jury liet ze in een eerdere ronde niet doorgaan, ze werden door de kijkers de eindstrijd ingestemd. Gordon: „Hoe stom konden we zijn. Jullie zijn de beste dansact die ik ooit heb gezien. Dit moet gewoon Holland’s Got Talent winnen.” En zo geschiedde...

The Fire liet negen andere finalisten achter zich vrijdagavond bij de RTL 4-talentenjacht. De top drie van de kijkers bestond naast de winnaars uit Daniël (Mr. Stosic) en de Black Swords. Daarna gingen de lijnen nog een minuut open zodat gestemd kon worden.

Jurylid Dan Karaty gaf de voorkeur aan Gil the Grid, Céline en Samuel en The Fire. Chantal Janzen koos voor Céline en Samuel, De Dutch Junior Dance Division en The Fire. Haar collega Angela Groothuizen: „De Dutch Junior Dance Division, The Fire en Gil the Grid. En ook de Black Swords.” Gordon: „Op 3, 2 en 1: The Fire.” Het publiek bepaalde de winnaar, de jury mocht niet meestemmen.

Spits

De groep Theatrobatics beet het spits af in de finale. „Als een sprookje uit een film”, oordeelde jurylid Dan Karaty.

Lukas schreef een ’chill-out zomerrap’, getiteld Afterparty. „Jongen, je had het weer voor elkaar”, vond Angela Groothuizen.

De driemansformatie Kempo Kuntao, die een Chinese vechtsport-act als kunstvorm opvoerde, liet de jury met open monden achter. Karaty: „Jullie trucs zijn supercool.”

De 10-jarige Daniël (Mr. Stosic) danste in de halve finale zijn pestverleden van zich af. Hij koos vrijdagavond voor een vrolijke, kleurrijke act, die hij samen met zijn coach eindigde. Het toverde een grote glimlach op het gezicht van Dan Karaty. Daniël kreeg na zijn auditie van Angela Groothuizen een zogeheten golden ticket. De hele jury prees hem om zijn hoge entertainmentwaarde.

Gedachtenlezer Timon liet Dan Karaty diens droom opschrijven. Movie, was zijn woord. Dat is overigens geen geheim, de choreograaf kocht de rechten van Soof, waarin hij een rol speelt, voor de VS. Karaty vond de act wel ’ongelooflijk’.

De jonge rockers van Black Swords kozen voor het Guns ’n Roses-nummer Paradise City. Hun droom is ooit op Pinkpop te staan. Gordon: „Dit is toch een feest. Een weergaloos optreden, jullie zijn topmuzikanten in de dop.” Hij vond de zang wel minder. „Maar de band klopt in alle toonaarden.”

De dansgroep De Dutch Junior Dance Division deed een balletact. „Donker, maar prachtig”, vond Dan. „Geweldige dansers.”

Favoriet

Presentator Johnny de Mol werd ’een beetje stil’ van dochter en vader Céline en Samuel. „Jullie zijn mijn favoriet.” Zij waren als achtste aan de beurt om hun kunsten aan de Nederlandse kijkers te vertonen. Ze vertolkten All I ask van wereldster Adele. De zingende Céline werd op gitaar begeleid door haar vader.

Gil the Grid kreeg eerder een golden ticket van Dan Karaty. Hij danste in de finale op de tonen van het nummer Wedstrijd. „Je hebt heel veel verschillende kanten van jezelf laten zien”, vond het jurylid tijdens de finale. „Jij hoort op het podium, jij bent zó goed.” Gordon: „Er moet een Amerikaanse ster zijn die jou straks meeneemt, zodat je de hele wereld overgaat.”

Het laatste optreden van de negende editie van de talentenjacht, die eerder op SBS6 werd uitgezonden, kwam op naam van de wildcard-winnaars The Fire. De dansgroep had hun optreden in een paar dagen in elkaar gedraaid, omdat ze niet lang voor de finale wisten dat ze mee mochten doen.