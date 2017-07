Coen Verbraak stopt met Kijken in de ziel

Hij maakt volgend jaar nog een reeks met religieuze leiders. „Dat zal waarschijnlijk de een-na-laatste of de laatste zijn. Je loopt het gevaar dat je te laat ophoudt. Dat mensen zeggen: ja, nou merk je wel dat het niet veel meer is. Ik ben bezig iets nieuws te verzinnen”, vertelt Verbraak vandaag in De Telegraaf.

De eerste aflevering van de dertiende reeks, met militairen, is vanaf vanavond te zien om 21:15 uur (NTR, NPO 2).

Lees hier het hele verhaal: Nog dagenlang achtervolgd door emotionele verhalen