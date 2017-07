Rob Stenders uit de middag

Het tijdslot van Stenders, elke werkdag van 14.00 tot 16.00 uur op Radio 2, is van Avrotros en die omroep staat die uren niet af aan een ander. Onduidelijk is nog waar Stenders heengaat, al wordt in de wandelgangen Bnn-Vara genoemd. Een zegsman van Bnn-Vara wil daarop geen commentaar geven.

Een woordvoerster van Avrotros bevestigt het vertrek van Rob Stenders, maar kan nog niet zeggen wie zijn opvolger wordt. „We maken later bekend wie dat is en welk programma hij of zij dan gaat presenteren.” Ook de plek van Stenders vrijdagavondprogramma One Night Stenders (eveneens van Avrotros op Radio 2) krijgt een andere invulling.

Stenders begon zijn dj-carrière bij de publieke omroep bij de VARA, maar werkte ook voor onder meer Veronica, PowNed, Yorin FM en het door hemzelf opgerichte KX Radio. Rob Stenders zelf is niet bereikbaar voor commentaar.