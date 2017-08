’Mindf*ck’ in race voor Roos

AvroTros is ook genomineerd met Het geheim van de Meester, in de rubriek ’Kunst’. De Evangelische omroep sleepte eveneens twee nominaties binnen: Anti Pest Club kan een Gouden Roos winnen in ’Kinderen & jeugd’ en de telefilm Kamp Holland behoort tot de kanshebbers in de rubriek ’Tv-speelfilms’.

Aan een Belgische nominatie (Reality & factual entertainment) zit ook een Nederlands tintje: Groeten uit 19xx (een programma waarin prominenten teruggaan naar de tijd waarin ze twaalf jaar oud waren; komend seizoen te zien bij RTL 4) wordt gemaakt door Lecter Media. In dat bedrijf heeft Eyeworks-oprichter Reinout Oerlemans een belang.

De Gouden Rozen worden op 19 september in Berlijn uitgereikt.