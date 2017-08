Peter de Bie naar Omroep MAX?

Gisteren werd duidelijk dat De Bie als gevolg van een vertrouwensbreuk door Avrotros op non-actief is gesteld. Hij wordt opgevolgd door Jan Mom. Voor Mieke van der Weij, die haar contract uitdient tot 1 januari, is dat reden om daarna niet terug te keren bij de Nieuwsshow.

„Wij voeren inderdaad gesprekken met het presentatieduo, de redactie en de NPO of wij met hen een soortgelijk programma kunnen voortzetten vanaf 2018”, zegt Slagter.

Lonken

De vertrouwensbreuk met Avrotros komt volgens Slagter voort uit het feit dat De Bie (67), die sowieso per 1 januari zou stoppen met de Nieuwsshow, nu al naar andere omroepen aan het lonken was. „Ik vind het woord ’vertrouwensbreuk’ erg zwaar in dit verband. Hij wordt zo in een kwaad daglicht gesteld.”

Omroep MAX-voorman Jan Slagter Foto: Omroep MAX/Stef den Boer

Een woordvoerder van Avrotros reageert: „De Nieuwsshow is al decennialang een succesvol programma van TROS en later Avrotros en daar willen wij nog heel lang mee doorgaan. Wij vinden het jammer dat Peter ondanks gemaakte afspraken in overleg is getreden met een andere omroep over de Nieuwsshow. Maar we zijn ervan overtuigd dat het programma ook met een ander duo onder de Avrotros-vlag succesvol zal blijven.”

Niet inwisselbaar

Slagter: „Het tijdvak 08.30 tot 11.00 uur op zaterdag op Radio 1 is nu van Avrotros, maar daar kan elke omroep op intekenen, dus wij ook. Of wellicht heeft de NPO ergens anders plek voor dit duo. Wat mij betreft mogen ze niet uit elkaar worden gehaald. De formule van hun programma is zo sterk omdat zij een perfect presentatiekoppel vormen; ze zijn niet inwisselbaar.”

De omroep van Jan Slagter staat bekend als podium dat programma’s en presentatoren een nieuwe kans geeft, zoals Met het mes op tafel (voorheen NTR), Midas Dekkers (ooit VARA) en Cees Grimbergen (NCRV). Op de radio hebben bij MAX onder meer Ron Brandsteder, Manuela Kemp en Tineke de Nooij onderdak gevonden na carrières bij andere omroepen.