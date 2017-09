VPRO laat pornofilms maken

„Porno is alom aanwezig tegenwoordig, maar speelt zich grotendeels achter gesloten deuren af. Er wordt gigantisch veel naar gekeken, maar heel weinig over gesproken. Voor ons reden om dat fenomeen nader onder de loep te nemen”, zegt Stan van Engelen, hoofdredacteur tv bij de VPRO.

Dat kan alleen door pornofilms te laten maken van belastinggeld?

„Er zijn allerlei vormen. Je kunt ook kiezen voor een klassieke documentaire, waarin je verschillende mensen aan het woord laat. Maar als je echt wilt weten hoe het werkt, is het volgen van drie regisseurs tijdens hun eerste pornofilm een goed middel. Waar lopen zij tegenaan? Hoe benader je acteurs? Je hoort regelmatig dat vooral vrouwen tegen hun zin in dat soort films werken: klopt dat of niet? Welke invloed heeft het maken van zo’n film op de carrière van de regisseur? Daarnaast heeft iedere filmer zijn eigen ideeën: de een wil juist dat het mooi uitziet, terwijl de ander de nadruk legt op het verhaal. Je krijgt straks drie verschillende smaken.”

Wat kost Vieze film? En hoe duur zijn de pornofilms?

„De drie delen op tv duren elk veertig minuten en de drie pornofilms een minuutje of zes, zeven. Per aflevering kost het 60.000 euro en daarvan gaat circa 8.000 euro naar de pornofilms. Voor documentaires zijn dat gangbare bedragen.”

U bent hier heel open over.

„Ik heb ook niets te verbergen. Volgens mij brengen wij op een hele eerlijke manier in beeld waar veel mensen mee bezig zijn. Alleen is het gewoner om een documentaire over een hamburgerketen te maken dan over porno. Terwijl er misschien meer tijd opgaat aan het kijken naar pornofilms dan aan het eten van hamburgers.”

Bent u niet bang voor een rel van Jesse-achtige proporties?

„Als tv-maker ga je journalistiek te werk en moet je nooit bang zijn voor een rel. Zeker, dit is een project waar sommigen het niet mee eens zullen zijn, maar ik sta er voor honderd procent achter. We doen dit niet voor het effect en willen ook niemand voor het hoofd stoten.”

Hoe expliciet zijn de beelden?

„Expliciet genoeg om ze pas na 22.00 uur online uit te zenden. We zijn nog in gesprek met NPO 3 om de films ook op tv te brengen, maar of dat lukt, is nog niet duidelijk.”

Het eerste deel van Vieze film is 2 november te zien.