Scania beboet met €880 miljoen om kartel

Rudi Bults begon vijftien jaar geleden vanuit een veredelde boerenschuur, inmiddels heeft hij de grootste gitaarwinkel van Europa. ,,Tenminste, als het om oppervlakte gaat. Waar we ons vooral in onderscheiden, is dat we hier merken hebben die je verder nergens aantreft.” De eigenaar van The Fellowship of Acoustics weet bij gitaristen de juiste snaar te raken.