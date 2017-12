Wall Street opent licht hoger

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine winsten aan de verkorte beursweek begonnen. Beleggers in New York verwerkten onder meer onzekerheid over de Duitse politiek waar de onderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie zijn mislukt. Ook wordt gekeken naar ontwikkelingen rond de Amerikaanse belastinghervormingen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent hoger op 23.372 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg een fractie tot 2579 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 6787 punten.

Deze week wordt maar op vier dagen gehandeld in New York. Donderdag blijft Wall Street dicht voor de viering van Thanksgiving en op Black Friday, de start van de koopjesjacht voor het feestdagenseizoen, gaat de beurs bovendien vroeger dicht.

Marvel Technology

Bij de bedrijven steeg Marvel Technology 1,1 procent. Het chipbedrijf bereikte een akkoord over een overname van branchegenoot Cavium (plus 7,5 procent) voor 6 miljard dollar. Bronnen hadden al gemeld dat een deal aanstaande was.

Verder steeg het in New York genoteerde Chinese e-commercebedrijf Alibaba 1,4 procent. Alibaba heeft voor 2,9 miljard dollar een groot belang genomen in het Chinese supermarktconcern Sun Art Retail Group.