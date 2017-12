Rustige sessie in verschiet op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De halve handelsdag vrijdag op Wall Street belooft weinig spektakel te bieden. Er is nauwelijks nieuws voorhanden om Amerikaanse beleggers richting te geven. Detailhandelsbedrijven staan misschien nog het meest in de belangstelling op wat in de volksmond Black Friday wordt genoemd.

Op de vrijdag na Thanksgiving begint traditioneel het kerstinkopenseizoen, veruit de belangrijkste periode van het jaar voor de meeste winkeliers. Veel mensen nemen de dag vrij om inkopen te doen. De maandag na Thanksgiving staat bekend als Cyber Monday. Op die dag gaan Amerikanen op zoek naar aanbiedingen op internet. Voor bedrijven als Alibaba, Amazon, Target en Wal-Mart breken met het feestdagenseizoen hoogtijdagen aan.

Overigens zal de handel waarschijnlijk erg rustig verlopen omdat veel beleggers ervoor kiezen om een lang weekeinde te houden. Daardoor zullen de handelsvolumes naar verwachting erg laag liggen.

Markit

Er is nog wel een cijfer van marktonderzoeker Markit over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in de Verenigde Staten. Dit komt kort na aanvang naar buiten.

Donderdag waren de effectenmarkten in New York wegens Thanksgiving gesloten, de vrijdagsessie duurt tot 19.00 uur Nederlandse tijd. De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,3 procent lager op 23.526,18 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2597,08 punten, maar de technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 6867,32 punten.