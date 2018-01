'Openingswinst voor Damrak'

De ministers van Financiën van de eurolanden zijn donderdag op de valreep overeengekomen dat de Griekse regering 8,5 miljard euro uit het Europese noodfonds krijgt om volgende maand schulden af te lossen. De nieuwe uitbetaling werd goedgekeurd nadat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) deelname aan het Griekse steunprogramma had beloofd.

Fugro kondigde aan een tweejarig contract te hebben binnengesleept bij het Zwitserse netwerkbedrijf Swissgrid. De bodemonderzoeker maakte geen financiële details over de deal bekend.

De Brits-Nederlandse afvalverwerker Renewi, ontstaan uit de recente fusie tussen Shanks en Van Gansewinkel, denkt na over een tweede beursnotering in Amsterdam naast die in Londen. Dat zei topman Peter Dilnot tegen De Telegraaf.

In Japan hield de centrale bank vrijdag de rente conform verwachting onveranderd. Het beleid van de Bank of Japan is al sinds september vorig jaar ongewijzigd. De centrale bank bleef daarnaast positief over de economische vooruitzichten van het land.

De Europese beurzen gingen donderdag opnieuw omlaag. De AEX-index op Beursplein 5 zakte 0,6 procent tot 518,75 punten. De MidKap verloor 1,5 procent tot 792,12 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,9 procent.

Ook op Wall Street werden verliezen geleden. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 21.359,90 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,5 procent.

De euro was 1,1143 dollar waard, tegen 1,1155 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie was vlak op 44,46 dollar. De prijs van Brentolie noteerde nagenoeg stabiel, op 46,94 dollar per vat.