Damrak wacht op Draghi

De ECB zal naar verwachting de rente ongewijzigd laten. Beleggers hopen echter dat centralebankpresident Mario Draghi iets zal zeggen over de afbouw van het stimuleringsprogramma en de sterke euro.

Op het Damrak is winkelcentrumbelegger Unibail-Rodamco de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 0,4%.

Baggeraar Boskalis, gisteren de grootste stijger in de AEX, krijg er nog eens 0,3% bij.

Altice daalt 0,2%. Volgens persbureau Reuters werken bankiers achter de schermen hard aan een schuldfinanciering voor het kabel- en telecomconcern ter waarde van $70 miljard. Daarmee zou het bedrijf de overname van Charter Communications willen rondbreien. Vorige maand al werd gemeld dat Altice aast op Charter. Het bod zou meer dan $180 miljard bedragen.

Aegon is de grootste daler. Woekerpolis.nl gaat in beroep tegen een eerdere uitspraak van de rechter in een zaak tussen de claimclub en verzekeraar Aegon. Dat bevestigde voorzitter Ab Flipse van Woekerpolis.nl na berichtgeving door het Financieele Dagblad. Volgens Flipse is de vergoeding die Aegon in het vooruitzicht stelt aan gedupeerden te laag.

Chipmachinefabrikant ASML is opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index. Het aandeel won 0,2%. De lijst wordt gezien als maatstaf voor de prestaties van ondernemingen op terreinen als milieu en sociale zaken.

In de Midkap leidde Post NL met 1,4%. Kunstmestfabrikant OCI daalde 1,4% nadat het aandeel een dag eerder 12% steeg in reactie op zijn halfjaarcijfers.