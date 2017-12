Bezitters van bitcoin moeten sterke maag hebben

Na zondag nog op bijna $20.000 te hebben gepiekt, dook de prijs van de bitcoin vrijdag rond vier uur even onder $11.000. Een concrete aanleiding voor de val was er niet. Mogelijk speelt de start van de futurehandel afgelopen maandag op ’s werelds grootste derivatenbeurs CME een rol. Speculanten hebben met futures ook de mogelijkheid om short te gaan, ofwel een positie in te nemen die meer waard wordt als de prijs van de bitcoin zakt.

Uitgestapt

Voor speculanten die in de afgelopen weken in de bitcoin stapten in de hoop dat de prijs verder zou stijgen, was de stevige neergang een hard gelag. Gelukkig kochten de meesten slechts een klein stukje van de digitale munt. Het gaat dan om enkele tientjes tot hooguit een paar duizend euro’s. Velen zitten ook al langer in de bitcoin en staan nog steeds op een stevige winst. Ron van der Does, analist bij IG, constateert winstnemingen bij deze groep. „Nogal wat beleggers hebben eieren voor hun geld gekozen en hun positie afgebouwd toen de prijs deze week onder $15.000 dook.”

Ongetwijfeld zullen nogal wat Nederlanders vrijdag in paniek hebben verkocht, om tot hun schrik vanochtend te constateren dat de prijs weer tot $14.000 is opgeveerd. Of het nu verstandig is om weer in te stappen, is de vraag. Van der Does laat weten geen verwachting te willen uitspreken. En zelfs de grootste aanhangers van de bitcoin hebben veelal geen enkel idee waar de prijs op korte termijn naartoe kan gaan.

Speculeren op prijsdaling

Sinds kort kan er met futures gespeculeerd worden om zowel een prijsstijging als -daling van de bitcoin. Wie dat wil, moet wel beseffen dat je dan voor minimaal een hele bitcoin een positie inneemt. Het gaat nu in euro’s omgerekend om bijna €12.0000. Bovendien biedt vooralsnog vrijwel geen enkele Nederlandse partij deze mogelijkheid aan.

Een belangrijk alternatief zijn daarom CFD’s, waarmee eveneens gemakkelijk op zowel een prijsstijging als -daling kan worden gespeculeerd. Maar dat kan met veel kleinere bedragen. Onder meer IG biedt dit aan. Volgens Van der Does zijn shortposities grotendeels voorbehouden aan daghandelaren. „Er zijn maar heel weinig beleggers die overnight een shortpositie durven aan te houden. Eerder dit jaar pakte dit immers meestal slecht uit.”

Dat betekent dat bijna niemand het weekritje naar beneden met ongeveer 40% volledig heeft meegemaakt. Niettemin kunnen speculanten die vrijdagochtend short gingen en in de middag uitstapten, op een winst van meer dan 10% bogen. Feitelijk verdienden zij nog veel meer, aangezien derivaten zoals futures en CFD’s van geleend geld gebruik maken. Dit zorgt voor een hefboom, waardoor de winst zeker op het dubbele kan uitkomen.

Wie vrijdagochtend een speculatieve longpositie aanging, zat daarentegen op de blaren. Maar een draai in de middag van short naar long pakte juist wonderwel goed uit. Hoe de verdeling tussen klanten bij IG is, durft sales executive Jelle Huisman niet te zeggen. „Dit is ook moeilijk te bepalen, omdat posities soms minder dan uur worden aangehouden.”

Vooral bij nieuwe klanten van IG blijken CFD’s op de bitcoin populair. „Zij nemen bij hen op basis van volumes een top-10 positie in”, meldt Huisman.