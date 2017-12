Geldzaken blijven geliefd

Een belastingexpert maakte deze week gehakt van de aflosboete. Ook kwam hij met diverse alternatieven die de aflosboete zouden kunnen vervangen.

Gelukkig geen boete, maar wat meer geld erbij: volgens de loonstroken-experts krijgen we wat meer salaris bijgeschreven in januari.

De bitcoin kan zich al langere tijd op een brede belangstelling verheugen, zo ook deze week. Dit keer geen verhaal over een stijging, maar een daling. De pensioenuitkering daalt eveneens in 2018, maar gelukkig niet zo hard als de bitcoin.

Het ging veel over dalers en stijgers deze week, ook bij de autoverkopen. Zagen we voorgaande jaren vooral een stijgende verkoop van nieuwe auto’s aan het einde van het jaar, dit jaar doen occasions het erg goed.

Nog meer nieuws over de bitcoin, maar dan niet over de koers maar over de zorgplicht die de aanbieders van deze cryptomunt in acht dienen te nemen.

Woningbezitters hoeven zich niet zoveel zorgen te maken: de stijging van de huizenprijzen houdt nog steeds aan. Hoe dat zit, leest u hier.

Zo aan het einde van het jaar nemen we afscheid van een aantal zaken. Maar we kijken ook uit naar het nieuwe jaar, en we vinden het dan leuk om te lezen dat voormalig bewindslieden een nieuwe werkplek hebben gevonden, zo blijkt uit de belangstelling voor het artikel over oud-minister Schultz.

Nemen we ook afscheid van de zondagsrust? Die blijkt in veel gevallen niet langer meer heilig.

Nu het overstapseizoen als het gaat om zorgverzekeringen zijn hoogtepunt nadert, volgende week worden de meeste overstappers verwacht, is elk feit over (aanvullende) zorgverzekeringen welkom. Of het loont om wel of geen aanvullende verzekering af te sluiten voor een bril lees u hier.

Misschien kunnen we ook afscheid nemen van Italiaanse olijfolie. Wat blijkt namelijk: Italianen zijn gek op Hollandse olijfolie. Ook maar eens proberen?