Ook bankcomputers vieren Kerstmis

Sterker nog: alle betaalopdrachten die ná afgelopen vrijdag drie uur ’s middags zijn ingediend, komen pas woensdag aan de beurt, waarschuwen banken op hun websites.

Overboekingen tussen twee klanten van dezelfde bank kunnen wel gewoon worden gedaan. Maar om geld over te maken naar iemand bij een andere bank – zelfs binnen Nederland – is het Europese betaalsysteem Target2 nodig. En dat systeem ligt op eerste en tweede kerstdag stil.

Geld overboeken is op meer feestdagen niet mogelijk. Een zegsman van de Betaalvereniging noemde het met Pasen vorig jaar al „niet meer uit te leggen dat er in deze tijd dat er dagen zijn waarop er geen betaalopdrachten worden uitgevoerd”.

„Maar om Target2 te laten werken zijn nou eenmaal mensen nodig. Er is afgesproken dat dat niet 365 dagen per jaar hoeft te zijn.” Een ’mensloos’ betaalsysteem kan op zijn vroegst in 2019 in werking treden.

Rabobank, ING en ABN Amro schieten winkeliers wel de pinbetalingen die zij tijdens de feestdagen ontvangen voor. Sinds kort kunnen klanten van Bunq en ABN Amro direct geld naar elkaar overboeken, via zogenoemde ’instant payments’.