Licht kerstherstel voor kelderende Bitcoin

Na de zware dip op de dag van Kerstavond stond de prijs van de digitale munt na middernacht enige tijd boven de $14.000. Na een kleine val omlaag, kroop de cryptomunt maandag rond het middag uur zo’n 0,54% hoger naar een waarde net iets boven de $14.000. Op het dieptepunt van zondag, toen de bitcoin 10% van zijn waarde verloor, belandde de prijs op $12.508.

De bitcoin maakte de afgelopen week een stormachtige periode door. Vrijdag verloor de munt in 24 uur een kwart van zijn waarde. De prijs van bijna $20.000 aan het begin van de week, verdampte toen naar minder dan $11.000.

Zeepbel

Toezichthouders waarschuwen beleggers dat investeren in niet-gereguleerde bitcoins volledig op eigen risico is. Desondanks is de virtuele munt dit jaar ongekend populair geworden, vermoedelijk door de lage spaarrente en lage volatiliteit op de beurs. Financiële experts waarschuwen voor een zeepbel.

Een concrete aanleiding voor de val van afgelopen week is er niet. Niet ondenkbaar is dat veel mensen die vroeg zijn ingestapt nu hun winst pakken. De prijs van de bitcoin ligt echter nog altijd fors hoger dan de $1000 van een jaar geleden.