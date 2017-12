Ajax wil Ten Hag na feestdagen als nieuwe coach

De 47-jarige Ten Hag moet de opvolger worden van Marcel Keizer, die donderdag na nog geen half jaar werd ontslagen. Keizer moest volgens algemeen directeur Edwin van der Sar wijken omdat de leiding bij Ajax niet het vertrouwen meer had dat hij de club naar het gevraagde niveau zou brengen.

Ajax haalde vorig seizoen onder leiding van trainer Peter Bosz de finale van de Europa League. Die werd verloren van Manchester United. De huidige nummer twee van de eredivisie werd dit seizoen uitgeschakeld in de voorronden van de Champions League en Europa League. Het verlies van afgelopen woensdag van FC Twente in de KNVB-beker kostte Keizer uiteindelijk de kop.

Akkoord

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van de Amsterdamse club, wil met FC Utrecht snel een akkoord over een afkoopsom voor de coach bereiken.

De Tukker kijkt uit naar een nieuwe uitdaging. „Wie zou dat niet willen”, reageerde de trainer zaterdag. „Erik ten Hag zou dat ook een geweldige uitdaging vinden. Ajax is een aansprekende club, de meest fascinerende club in Nederland. Natuurlijk wil je daar heen.”

Dividend

Het aandeel Ajax bleef dit seizoen redelijk immuun voor de slechte resultaten van de club. Vrijdag sloot het aandeel op de Amsterdamse beurs op €10,045. Vanaf dit seizoen wil Ajax geen dividend meer uitkeren over de nettowinst, maar over het bedrijfsresultaat.

Winsten van spelersverkopen worden hierdoor niet meer meegenomen in de dividenduitkering. Simpelweg kunnen beleggers op dividend rekenen als Ajax zich plaatst voor de Champions League of overwintert in de Uefa League.