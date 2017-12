Nikkei sluit iets lager

De Nikkei zakte uiteindelijk 0,2 procent tot 22.892,87 punten. Op macro-economisch vlak bleken de Japanse consumentenprijzen in november voor de elfde maand op rij te zijn gestegen. Ook is de werkloosheid gedaald. Bij de bedrijven stonden de technologie-aandelen en autobedrijven wat lager.

In Taiwan eindigde de beurs ook in de min en stonden toeleveranciers aan Apple onder druk. Verder verloor de Kospi-index in Zuid-Korea terrein. De beurs in Shanghai was een uitzondering met een kleine plus. In Australië en Hongkong werd niet gehandeld.